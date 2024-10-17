Парламент Эстонии поддерживает расширение партнерства с Казахстаном

Посол Казахстана в Эстонии Алтай Кульгинов провёл встречу с председателем Комиссии по иностранным делам Парламента (Рийгикогу) Эстонии Марко Михкельсоном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двусторонних отношений по широкому спектру торгово-экономических и политических вопросов, а также перспективы межпарламентских контактов на высоком уровне.
Стороны отметили значительный потенциал в таких сферах, как инвестиции, транспортная логистика, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, а также возможности партнёрства в области лесного хозяйства и водопользования.
А. Кульгинов отметил важность сотрудничества в сфере образования, поскольку руководство страны уделяет особое внимание повышению качества знаний в школах и высших учебных заведениях Казахстана. В этом контексте казахский дипломат также рассказал об итогах недавних визитов директоров школ и руководителей ряда педагогических университетов РК в Эстонию.
В свою очередь, М. Михкельсон также подчеркнул значимость взаимодействия с коллегами из Парламента Казахстана и предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу с казахстанскими парламентариями.
По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.