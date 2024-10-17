Парламент Эстонии поддерживает расширение партнерства с Казахстаном

А. Кульгинов отметил важность сотрудничества в сфере образования, поскольку руководство страны уделяет особое внимание повышению качества знаний в школах и высших учебных заведениях Казахстана. В этом контексте казахский дипломат также рассказал об итогах недавних визитов директоров школ и руководителей ряда педагогических университетов РК в Эстонию.