Молдавия не может рвать отношения с соседями, заявил кандидат в президенты

«Евроинтеграция не должна строиться на противостоянии с кем-либо. Я считаю, что она должна исходить исключительно из интересов Молдавии. Мы не можем разрывать отношения с восточными соседями — это утопия. Весь мир развивается по принципу “открытых дверей”, и чем больше у нас таких “дверей”, тем больше возможностей будет у наших граждан использовать все ресурсы — и те, что у нас уже есть, и те, которые мы сможем открыть в будущем», — заявил Стояногло.