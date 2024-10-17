Пашинян объяснил эмиграцию из Армении сережками и хашем

Господин Пашинян рассказал, что встречал в странах Европы бывших жителей республики, которые теперь работают официантами в местных ресторанах. «Возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом. Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — сказал Никол Пашинян (цитата по Sputnik Армения).
Среди частых причин эмиграции, помимо отсутствия вакантных должностей и достойной оплаты труда, премьер также назвал опасения, связанные со службой в армии. «Но почему они должны приехать? Кто оставит свою спокойную жизнь в Брюсселе и переедет жить в село Мовсес под обстрелами?», — добавил господин Пашинян.
Согласно обобщенному годовому показателю пересечения границы Армении, в 2023 году страну покинуло больше граждан республики, чем прибыло. Так, за прошедший год, по данным статистического комитета, из Армении выехало 2,8 млн граждан, а въехало — 1,9 млн граждан.
Из опроса населения 2022 года, проведенного армянским статкомитетом, следует, что основным мотивом эмиграции из Армении было трудоустройство. Среди названных причин возвращения в страну — создание семьи и воссоединений с ней, а также получение образования.