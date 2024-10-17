Пашинян объяснил эмиграцию из Армении сережками и хашем

Господин Пашинян рассказал, что встречал в странах Европы бывших жителей республики, которые теперь работают официантами в местных ресторанах. «Возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом. Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — сказал Никол Пашинян (цитата по Sputnik Армения).