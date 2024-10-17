В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента

В свою очередь глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на том же брифинге, что полиции якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами партии «Шор», которая ранее была объявлена неконституционной. "Начиная с июня регулярно более 300 человек отправлялись для инструктажа в РФ, где их готовили к разным формам протеста… Члены организации планировали организовать массовые беспорядки на фоне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в Европейский Союз, назначенного на 20 октября 2024 года, — заявил Чернэуцяну.