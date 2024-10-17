Politico: отношения США и ЕС резко ухудшатся при победе Трампа на выборах

В сентябре кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что план Трампа по мирному урегулированию кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины. Помимо этого, кандидат в вице-президенты США сообщил, что Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины. В свою очередь Трамп неоднократно обещал в случае победы на президентских выборах урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации, которая проводится 20 января.