Уфа передала эстафету проведения форума «Россия-спортивная держава» Самаре

Столица Башкирии передала эстафету проведения форума «Россия — спортивная держава» Самаре. Торжественная церемония состоялась в уфимском Дворце борьбы 17 октября.
И.о премьер-министра Башкирии Андрей Назаров передал эстафетную палочку в руки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На церемонии присутствовали министр спорта России Михаил Дегтярев и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Андрей Назаров отметил, что форум в Уфе — это не только признание спортивных достижений республики. (Башкирия занимает 3 место в стране по спортивной инфраструктуре, за 5 лет возведено более 1000 сооружений). Но и большой подарок для любителей и профессионалов спорта в виде трех крупных объектов, которые достроили в этом году: Центр гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы.
Назаров также пообещал, что к 2030 году в Башкирии массовым спортом будет охвачено 70% населения.
Форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе до 19 октября включительно. Ожидается, что в нем примет участие президент страны Владимир Путин.