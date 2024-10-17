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Уфа передала эстафету проведения форума «Россия-спортивная держава» Самаре

Торжественная церемония прошла 17 октября во Дворце Борьбы.

Источник: АиФ

Столица Башкирии передала эстафету проведения форума «Россия — спортивная держава» Самаре. Торжественная церемония состоялась в уфимском Дворце борьбы 17 октября.

И.о премьер-министра Башкирии Андрей Назаров передал эстафетную палочку в руки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На церемонии присутствовали министр спорта России Михаил Дегтярев и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Андрей Назаров отметил, что форум в Уфе — это не только признание спортивных достижений республики. (Башкирия занимает 3 место в стране по спортивной инфраструктуре, за 5 лет возведено более 1000 сооружений). Но и большой подарок для любителей и профессионалов спорта в виде трех крупных объектов, которые достроили в этом году: Центр гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы.

Назаров также пообещал, что к 2030 году в Башкирии массовым спортом будет охвачено 70% населения.

Форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе до 19 октября включительно. Ожидается, что в нем примет участие президент страны Владимир Путин.