Уфа передала эстафету проведения форума «Россия-спортивная держава» Самаре

Андрей Назаров отметил, что форум в Уфе — это не только признание спортивных достижений республики. (Башкирия занимает 3 место в стране по спортивной инфраструктуре, за 5 лет возведено более 1000 сооружений). Но и большой подарок для любителей и профессионалов спорта в виде трех крупных объектов, которые достроили в этом году: Центр гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы.