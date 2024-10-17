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Бежавшая из Латвии многодетная семья обратилась к Путину и Лукашенко (видео)

Накануне ночью проживавшая в Латвии многодетная семья с 10 детьми бежала в Беларусь, чтобы затем перебраться в Россию, перед побегом многодетное семейство записало обращение к президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко с просьбой о содействии в переезде.

Источник: Sputnik.by

Члены многодетной семьи Морозовых записали видеообращение к президентам России и Беларуси до своего отъезда из Латвии, видео опубликовал близкий к главе белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы семья Морозовых обращаемся к президенту РФ Владимиру Путину о переселении на свою историческую родину, так как мы живем в недружественном государстве по отношению к России и всему русскому миру», ― говорит на видео одна из старших сестер.

Девушка поясняет, что ее и ее родных в Латвии «вынуждают отказаться от корней, родного языка и принципов». По ее словам, семья получает угрозы от латвийских властей, что у родителей «отберут детей» из-за того, что в семье общаются на русском.

Кроме того, им навязывают «европейскую идеологию, которая не сочетается с верой».

Семья также обратилась за поддержкой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко о пересечении белорусской границы и временном пребывании на белорусской территории.

«Мы не обладаем денежными средствами на столь длительный переезд», ― добавила девушка.

В опубликованном ранее видео сразу после пересечения белорусской границы в пункте пропуска «Григоровщина» отец семьи Морозовых рассказал, что он и его родные решились на побег, чтобы избежать гонений и чтобы у детей «была перспектива в учебе и работе на родном русском языке». С собой семья забрала практически все вещи общим весом более 400 кг и домашнего питомца — кота по кличке Капа.