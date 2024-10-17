Бежавшая из Латвии многодетная семья обратилась к Путину и Лукашенко (видео)

В опубликованном ранее видео сразу после пересечения белорусской границы в пункте пропуска «Григоровщина» отец семьи Морозовых рассказал, что он и его родные решились на побег, чтобы избежать гонений и чтобы у детей «была перспектива в учебе и работе на родном русском языке». С собой семья забрала практически все вещи общим весом более 400 кг и домашнего питомца — кота по кличке Капа.