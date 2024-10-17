Госдума в первом чтении одобрила запрет пропаганды чайлдфри

«Я подчеркиваю, что закон касается именно запрета пропаганды отказа от деторождения. Решение о рождении детей должна принимать женщина. С кем советоваться — это ее решение. Но обсуждать вопрос о деторождении не следует таким образом, чтобы давить на женщину при выборе, как это сейчас практикуется в США и Европе», — добавил Володин.