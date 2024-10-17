Госдума в первом чтении одобрила запрет пропаганды чайлдфри

В восемь действующих федеральных законов внесены дополнения, включающие запрет «пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола».
«Мы продолжаем создавать единое правовое пространство для защиты детей, семьи и традиционных ценностей. Важно уберечь граждан, особенно молодежь, от навязывания идеологии отказа от деторождения через интернет, СМИ, фильмы и рекламу», — написал спикер ГД Вячеслав Володин.
«Я подчеркиваю, что закон касается именно запрета пропаганды отказа от деторождения. Решение о рождении детей должна принимать женщина. С кем советоваться — это ее решение. Но обсуждать вопрос о деторождении не следует таким образом, чтобы давить на женщину при выборе, как это сейчас практикуется в США и Европе», — добавил Володин.
Законопроект о запрете «пропаганды идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» внесли в Госдуму в сентябре. Одним из разработчиков проекта закона выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заверил, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ