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Госдума в первом чтении одобрила запрет пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят депутатами Госдумы в первом чтении. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, проект поддержали 388 депутатов.

Источник: РИА "Новости"

В восемь действующих федеральных законов внесены дополнения, включающие запрет «пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола».

«Мы продолжаем создавать единое правовое пространство для защиты детей, семьи и традиционных ценностей. Важно уберечь граждан, особенно молодежь, от навязывания идеологии отказа от деторождения через интернет, СМИ, фильмы и рекламу», — написал спикер ГД Вячеслав Володин.

За нарушение может быть установлен штраф до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

«Я подчеркиваю, что закон касается именно запрета пропаганды отказа от деторождения. Решение о рождении детей должна принимать женщина. С кем советоваться — это ее решение. Но обсуждать вопрос о деторождении не следует таким образом, чтобы давить на женщину при выборе, как это сейчас практикуется в США и Европе», — добавил Володин.

Законопроект о запрете «пропаганды идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» внесли в Госдуму в сентябре. Одним из разработчиков проекта закона выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заверил, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Госдума