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Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ООН подверглась атакам со стороны правительства Израиля «по всем фронтам». В качестве примера он напомнил, что в начале октября Кнессет Израиля одобрил законопроект, запрещающий работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Источник: Reuters

«Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш.— “Ъ”) воспринимается как антисемит, БАПОР воспринимается как террорист, вся система ООН находится под атакой», — сказал Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

2 октября МИД Израиля объявил Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Решение объяснялось неспособностью Гутерриша «недвусмысленно осудить» ракетную атаку Ирана.

Жозеп Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ходе саммита осудит нападение израильских военных на базу временных сил в Ливане (ВСООНЛ), где пострадали несколько миротворцев. По информации самих миротворцев ООН, 13 октября армия Израиля расстреляла их штаб из танка. Израильский МИД назвал инцидент случайностью. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанская «Хезболла» прикрывается ВСООНЛ и использует миротворцев в качестве «живого щита».

ООН