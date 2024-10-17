Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Жозеп Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ходе саммита осудит нападение израильских военных на базу временных сил в Ливане (ВСООНЛ), где пострадали несколько миротворцев. По информации самих миротворцев ООН, 13 октября армия Израиля расстреляла их штаб из танка. Израильский МИД назвал инцидент случайностью. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанская «Хезболла» прикрывается ВСООНЛ и использует миротворцев в качестве «живого щита».