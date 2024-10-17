Минюст Казахстана представил новые проекты цифровизации госуслуг

Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что новые цифровые проекты направлены на автоматизацию государственных услуг, что существенно поможет гражданам сэкономить время и средства.
«В настоящее время министерством юстиции реализуется портфель проектов Digital Justice — Цифровая юстиция. Ведется активная работа по автоматизации всех этапов исполнительного производства — от получения исполнительного документа до его завершения», — говорится в сообщении.
Среди представленных — проект «Е-заң көмегі», мобильное приложение «Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства» (АИС ОИП), проект «Цифровизация ОСИ», «Цифровой нотариат». Также запущен сервис «Цифровая доверенность юридического лица» в мобильном приложении «eGov Mobile business».
Мероприятие было организовано министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.