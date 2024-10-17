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Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане

Касым-Жомарт Токаев 17 октября 2024 года в преддверии Дня спасателя ознакомился с работой новой пожарной части в столице, возведенной в кратчайшие сроки в районе Алматы, где проживает более 96 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По данным Акорды, радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив «Юго-Восток», а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал Нұрлы Жол.

За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.

В дополнении сказано, что Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.

Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать.

По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.

Затем президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части № 23 спортивный инвентарь.