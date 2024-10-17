Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане

Касым-Жомарт Токаев 17 октября 2024 года в преддверии Дня спасателя ознакомился с работой новой пожарной части в столице, возведенной в кратчайшие сроки в районе Алматы, где проживает более 96 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.