Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане

По данным Акорды, радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив «Юго-Восток», а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал Нұрлы Жол.
За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.
В дополнении сказано, что Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.
Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать.
По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.
Затем президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части № 23 спортивный инвентарь.