Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

ЕС принял 14-й пакет санкций 24 июня. Попавшие под ограничения россияне были названы ответственными за действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Им запрещен въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейским гражданам и компаниям — любые финансовые операции с лицами из списка.