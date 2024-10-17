Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

«Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — сказал Орбан.
Кроме того, он заявил, что Европа, действующая как будто бы конфликт на Украине является её собственным конфликтом, в нем проигрывает.
«Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении», — добавил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20−30 лет.