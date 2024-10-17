Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. В ходе интервью корреспондент попытался провести параллели между событиями в Будапеште 1956 года и текущим конфликтом на Украине. Когда Орбан заявил, что ситуация на Украине совершенно иная, его спросили, почему он так думает.