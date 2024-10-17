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Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. В ходе интервью корреспондент попытался провести параллели между событиями в Будапеште 1956 года и текущим конфликтом на Украине. Когда Орбан заявил, что ситуация на Украине совершенно иная, его спросили, почему он так думает.

Источник: © РИА Новости

«Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — сказал Орбан.

Кроме того, он заявил, что Европа, действующая как будто бы конфликт на Украине является её собственным конфликтом, в нем проигрывает.

«Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении», — добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20−30 лет.

дипломатия