Греческие депутаты посетят Астану

Посол Республики Казахстан в Греческой Республике Ерлан Баударбек-Кожатаев провёл встречу с председателем Группы дружбы с Казахстаном Парламента Греции Евангелосом Сиригосом.
Посол ознакомил собеседника с основными положениями Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, акцентировав внимание на 9-ти приоритетных направлениях стратегического развития, включая референдум по строительству АЭС.
Е. Баударбек-Кожатаев также отметил позитивную динамику товарооборота, которая достигла рекордных 2,3 млрд долларов США в 2023 году, подчеркнув усилия по диверсификации двусторонней торговли.
Кроме того, депутат Парламента Греции был проинформирован об итогах визита делегаций муниципалитета Пирей в город Актау в сентябре 2024 года и муниципалитета Эллинико-Аргируполи в Астану в октябре 2024 года.
В ходе встречи Е. Сиригосу было вручено официальное приглашение от имени председателя Группы дружбы с Грецией Парламента Казахстана Айгуль Куспан посетить Астану.
Е. Сиригос принял приглашение, выразив уверенность в том, что предстоящий визит греческих депутатов в РК будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.
Стороны также обсудили актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия и договорились утвердить повестку дня планируемого заседания парламентских групп дружбы Казахстана и Греции в Астане.