Управление судебного департамента Самарской области возглавил Сергей Воробьев

В среду, 16 октября 2024 года, в Самарской области представили нового начальника управления судебного департамента. Им стал бывший председатель Октябрьского городского суда Сергей Воробьев. Его назначение было утверждено приказом от 10 октября. Об этом сообщил облсуд.
«В мероприятии приняли участие члены президиума Самарского областного суда, председатели районных судов, старшие мировые судьи, коллектив управления Судебного департамента в Самарской области посредством видеоконференц-связи», — рассказали в пресс-службе.
Сергей Воробьев имеет богатый опыт работы в судебной и правоохранительной системах. С 1998 по 2002 год он служил в органах МВД, а после работал судьей и заместителем председателя Пугачевского районного суда Саратовской области. В 2021 году был назначен председателем Октябрьского городского суда Самарской области. Он имеет пятый квалификационный класс судьи.
Напомним, с 2009 по 2022 год, областное управление судебного департамента возглавлял Юрий Сафоненко, который после отставки продолжил карьеру в Херсонской области.