Управление судебного департамента Самарской области возглавил Сергей Воробьев

Сергей Воробьев имеет богатый опыт работы в судебной и правоохранительной системах. С 1998 по 2002 год он служил в органах МВД, а после работал судьей и заместителем председателя Пугачевского районного суда Саратовской области. В 2021 году был назначен председателем Октябрьского городского суда Самарской области. Он имеет пятый квалификационный класс судьи.