Меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС, показал опрос

Граждан Молдавии попросили ответить, что они думают о референдуме о евроинтеграции, который состоится в республике 20 октября. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».
«Сорок четыре процента респондентов готовы голосовать “за” на референдуме. Этот уровень поддержки свидетельствует о значительной заинтересованности населения в евроинтеграционных процессах и может отражать стремление к улучшению экономических условий и политической стабильности, 31% респондентов высказались “против” изменения конституции. Это указывает на наличие значительного числа граждан, которые могут быть обеспокоены последствиями или предпочитают альтернативные пути развития страны», — заявил директор компании Intellect Group Ян Лисневский, представляя в четверг результаты опроса.
По его словам, 10,2% респондентов еще не определились с ответом. Кроме того, 5,8% опрошенных не собираются участвовать в голосовании, а 1,8% планируют испортить бюллетени.
«Суммарная доля респондентов, которые не готовы активно участвовать в голосовании (не решили, не пойдут на выборы, испортят бюллетень), составляет 17,8%. Это может указывать на недостаток доверия к процессу», — добавил эксперт.
Опрос проводился в период с 13 по 15 октября, в нем приняли участие 985 респондентов. Погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.