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Снова Ивин: в Джанкое выбрали мэра

Администрацию Джанкоя по итогам конкурса возглавил Игорь Ивин.

Источник: Администрация Джанкоя в ВК

В Джанкое состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города. Из трех кандидатов комиссия выбрала Игоря Ивина. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

«Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные кандидатами программы социально-экономического развития города, определила победителей конкурса: Игоря Ивина — действующего главу администрации города и Евгения Крамаренко — генерального директора АО “Городская управляющая компания”, — сказано в сообщении.

В конкурсе приняли участие Игорь Ивин, Евгений Крамаренко и Виктория Орлова. В состав комиссии вошло восемь человек. Возглавил комиссию заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Михаил Назаров.

В итоге в 14:00 17 октября депутаты города утвердили кандидатуру Игоря Ивина на должность градоначальника.