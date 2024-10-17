Снова Ивин: в Джанкое выбрали мэра

В Джанкое состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города. Из трех кандидатов комиссия выбрала Игоря Ивина. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.
«Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные кандидатами программы социально-экономического развития города, определила победителей конкурса: Игоря Ивина — действующего главу администрации города и Евгения Крамаренко — генерального директора АО “Городская управляющая компания”, — сказано в сообщении.
В конкурсе приняли участие Игорь Ивин, Евгений Крамаренко и Виктория Орлова. В состав комиссии вошло восемь человек. Возглавил комиссию заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Михаил Назаров.
В итоге в 14:00 17 октября депутаты города утвердили кандидатуру Игоря Ивина на должность градоначальника.