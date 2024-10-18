Bloomberg: почему Европа не готова себя защищать

Европейские члены НАТО несколько десятилетий проводили операции по борьбе с повстанцами в отдаленных странах. Теперь им приходится рассматривать сценарий, о котором они не вспоминали со времен распада Советского Союза, — возможность полномасштабной сухопутной войны на их собственной территории, пишут Том Пфайффер и Кристофер Кэннон в статье для Bloomberg.

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Причем такую кампанию, по мнению авторов, Европе, возможно, придется вести без полной огневой мощи США — незаменимого союзника, который обеспечивал безопасность региона со времени холодной войны и до сих пор.

Многим европейцам кажется, что самый большой риск для сохранения статус-кво исходит от Дональда Трампа. «Наши союзники использовали нас в своих интересах в большей степени, чем наши враги», — заявил Трамп 15 октября. Экс-президент США даже предположил, что в случае его переизбрания Америка в дальнейшем пришла бы на помощь только тем союзникам, которые соответствуют целевому показателю военных расходов НАТО. А это уже ставит под сомнение обязательства Североатлантического альянса по коллективной обороне, изложенные в статье 5.

Кто бы ни победил на ноябрьских выборах в США, европейские правительства должны создавать свои собственные мощные вооруженные силы вместо того, чтобы сокращать оборонные бюджеты. Те, кто выступает за укрепление европейской обороны, руководствуются не только справедливостью, но и прагматизмом.

Усиление Китая как военной державы и его планы в отношении спорного Тайваня привели к тому, что официальные лица США разыграли сценарий, в соответствии с которым они вынуждены перебрасывать оружие дальнего радиуса действия из Северной Атлантики в Восточную Азию.

Источник: AP 2024

Сокращение вооруженных сил

Это может поставить Европу под угрозу. Большая часть европейского военного сообщества не имеет опыта планирования или командования крупномасштабными операциями объединенных сил с участием нескольких стран. По сути, это отдельные национальные армии, которые, по замыслу НАТО, опираются на Америку в вопросах руководства и координации. Все страны НАТО со времен холодной войны сокращали численность войск и военную технику, но Европа сократила их гораздо больше, чем США. Оборонные бюджеты превратились в казну, которую можно использовать для финансирования более неотложных задач, таких как лечение стареющего населения и уход за ним.

В результате большая часть вооруженных сил Европы превратилась, по мнению некоторых американских военных экспертов, в «потемкинскую армию», которая плохо подготовлена к ведению и победе в затяжной войне.

Россия также сократила свои вооруженные силы в 1990-х годах, отчасти потому, что ее экономика находилась в состоянии коллапса, а большая часть оборудования устарела. В 2008 году конфликт с Грузией выявил ветхое состояние вооруженных сил России, и Путин приступил к широкомасштабной модернизации военной техники — от кораблей и подводных лодок до авиации и ядерного оружия. Он увеличил численность войск и попытался отказаться от призывной модели, чтобы расширить ряды из профессиональных солдат.

Российско-украинский конфликт вновь выявил ограниченность вооруженных сил России, вследствие чего Путин заявил, что увеличит численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, что сделает российскую армию второй по величине в мире после Китая. Без поддержки всей мощи вооруженных сил США европейским членам НАТО может быть трудно противостоять такому могущественному противнику.

В последние два года правительства европейских стран начали выделять больше средств на оборону. Однако львиная доля этих средств необходима просто для восстановления и укрепления уже имеющихся военных активов.

Причем Европа по-прежнему будет полагаться на США в таких важных областях, как противовоздушная и противоракетная оборона и передовые компьютерные системы, необходимые для ведения современной войны.

Военные расходы

В 2014 году страны-члены НАТО договорились о том, что к 2024 году каждая из них будет тратить на оборону не менее 2% от своего валового внутреннего продукта. Ожидается, что в 2024 году этой цели достигнут 23 из 32 стран-членов НАТО, тогда как в прошлом году таких было всего 10. Но даже если бы европейские страны в совокупности достигли уровня ВВП США, составляющего приблизительно 3,5% ВВП, их расходы все равно были бы ниже, чем у их союзника-сверхдержавы, поскольку после глобального финансового кризиса конца 2000-х годов экономика Европы находится на пути спада по сравнению с американской экономикой.

Однако гораздо важнее не то, сколько будет потрачено, а то, куда эти средства будут направлены.

Прошлые показатели «эффективности» Европы в области закупок военной техники оставляют желать лучшего.

Страны часто делали упор на покупку дорогих высокотехнологичных систем, которые повышают их престиж, вместо того, чтобы должным образом поддерживать или заменять то, что у них уже было.

Конфликт на Украине показал, что даже в современных условиях ведения войны способность поставлять большое количество устаревшего оружия, боеприпасов и других предметов первой необходимости остается такой же важной, как и 100 лет назад.

По мартовским оценкам разведки НАТО, в этом году Россия должна произвести почти 3 миллиона артиллерийских снарядов, что почти в три раза превышает совокупный объем производства в США и Европе.

Отправляя военную технику для поддержки обороны Украины, европейские правительства никак не могли определиться, сколько пожертвовать Киеву, отчасти из-за боязни истощить свои собственные ограниченные арсеналы.

При принятии решений о том, что и у кого покупать, европейские оборонные ведомства традиционно пытаются стимулировать национальные экономики и создавать местные рабочие места. А это затрудняет координацию закупок, и регион не получает необходимое оборудование по максимально низким ценам. К тому же это приводит к сбоям на поле боя. Например, из-за незначительных конструктивных различий 155-мм артиллерийские снаряды, производимые некоторыми членами НАТО, несовместимы с системами союзников.

Войска

Великобритания и Франция до сих пор являются ведущими военными державами Европы. Тем не менее с 1990 по 2024 год численность действующих вооруженных сил Франции сократилась на 56%, до 203 850 человек. А Великобритания до сих пор продолжает сокращать свои войска: в документе Командования обороны от 2023 года говорится, что к 2025 году численность британской армии сократится до 73 000 солдат — самого низкого уровня со времен наполеоновских войн 1803−1815 годов.

По словам начальник штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, Франция за 30 дней может мобилизовать 20 000 солдат. Великобритания могла бы, приложив максимум усилий, собрать одну дивизию численностью от 20 000 до 30 000 солдат, хотя это, вероятно, заняло бы больше месяца, признал Мэтью Сэвилл из Королевского института объединенных исследований (RUSI).

Потери Украины в противостоянии с Россией в 31 000 военнослужащих равнялись бы потере боевой мощи британской армии. Мэтью Сэвилл аналитик Королевского института объединенных исследований

Для сравнения, только американские силы специального назначения насчитывают около 70 000 человек, а численность американских военнослужащих, дислоцированных в Европе, составляет порядка 80 000 человек.

По словам Гранта Шаппса, который до июля 2024 года был министром обороны Великобритании, НАТО пытается максимально использовать то, что осталось от боевых сил Европы, пока регион переходит из «послевоенного» состояния в «довоенное». Около 90 000 военнослужащих НАТО провели первые пять месяцев 2024 года в совместных учениях Steadfast Defender, которые стали крупнейшими военными учениями со времен холодной войны.

Североатлантический альянс создает новую модель вооруженных сил, призванную успешнее противостоять угрозе со стороны России на его восточном фланге, который простирается от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге.

Это потребовало приведения в повышенную боевую готовность более 300 000 военнослужащих. НАТО перебрасывает войска, чтобы расширить свое так называемое передовое присутствие: добавляет дополнительные многонациональные силы в места, которые в случае конфликта потребуется защищать в первую очередь. Германия планирует к концу 2027 года создать в Литве постоянную бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

Некоторые европейские генералы настаивают на возобновлении массового призыва на военную службу, хотя волна новобранцев не заменит профессиональных, хорошо обученных солдат, необходимых в современной войне.

Недавнее вступление Швеции и Финляндии в НАТО принесло долгожданный приток хорошо обученных и дисциплинированных солдат. Тем не менее набор в европейскую армию находится в кризисе.

Сокращение численности вооруженных сил Европы в какой-то степени происходит естественных путем, поскольку их роль в гражданском обществе снижается, а это означает, что многие молодые люди даже не рассматривают возможность военной карьеры.

Источник: AP 2024

Логистика

Нет смысла тренировать боевое подразделение, если вы не можете быстро перебросить его и обеспечить ресурсами для ведения длительных боев. Армия США может дублировать линии снабжения топливом, продовольствием и боеприпасами нескольких бронетанковых бригад.

Материально-технические ресурсы Европы скромнее, они менее гибкие и менее обкатанные.

Во время холодной войны у членов НАТО была специальная система «топливопроводов» для снабжения войск союзников, дислоцированных по всей Центральной Европе. Когда распался Советский Союз и НАТО расширилась на восток, сопоставимая инфраструктура не создавалась отчасти потому, что члены Североатлантического альянса переключили внимание на планирование операций на других континентах, в таких местах, как Ирак, Ливия, Судан и Пакистан.

После тревожного звонка на Украине Североатлантический альянс систематически проверяет свою способность перемещать войска и тяжелую технику на обширных территориях автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме того, члены НАТО задают вопросы, которые не ставились со времен холодной войны. Что произойдет, если польские аэропорты подвергнутся бомбардировке? Смогут ли мосты на ключевых маршрутах, ведущих в страны Балтии, выдержать вес сотен танков и не рухнуть? Поэтому одной из задач учений Steadfast Defender в 2024 году как раз была быстрая переброска войск и техники в наиболее вероятные зоны будущих конфликтов.

Военно-морская мощь

Корабли играют решающую роль в современной наземной войне. Военно-воздушным силам нужны взлетно-посадочные полосы, а армии передвигаются медленно. Военно-морские силы быстро развертывают оружие дальнего действия, которое может уничтожить значительное количество вражеской техники на суше и на море.

Так было в Ливии в 2011 году. Европейские страны хотели возглавить военно-морские усилия по уничтожению «военной машины» Муаммара Каддафи. Но только у США было достаточно крылатых ракет Tomahawk, чтобы уничтожить ливийские системы ПВО и позволить европейским истребителям безопасно летать над Ливией. По оценкам RUSI, на некоторых американских подводных лодках находится больше Tomahawk, чем, вероятно, имеется на вооружении всего Королевского военно-морского флота Великобритании.

У Франции остался один полномасштабный авианосец «Шарль де Голль», на борту которого обычно находится около 30 истребителей Rafale. У Великобритании есть два таких корабля, которые в совокупности способны принять на борт 48 боевых самолетов F-35 в дополнение к вертолетам. Но ожидается, что к концу 2024 года в эскплуатации останется только 37 истребителей. Тогда как один американский авианосец класса Nimitz, которых всего насчитывается 10, имеет авиакрыло численностью до 69 самолетов.

Нехватка бюджетных средств привела к задержке поступления нового поколения боевых кораблей и подводных лодок, которые несут ядерное оружие Великобритании. В результате большая часть нынешнего британского флота эксплуатируется с превышением установленного срока службы и в большей степени подвержена проблемам с техническим обслуживанием. Согласно обзору, подготовленному британским журналом Defence Journal, в апреле только пятая часть крупных надводных боевых кораблей Королевского военно-морского флота была активна или готова к немедленному развертыванию.

В январе министр ВМС США Карлос дель Торо, выступая с редкой критикой в адрес верного союзника, призвал Великобританию увеличить численность своих вооруженных сил, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая.

Некоторые европейские страны предпринимают шаги по восстановлению своих военно-морских сил и усилению вооружения на заказанных кораблях. Но сроки строительства кораблей являются одними из самых длительных среди всех видов военной техники. К тому же отмечаются проблемы с поиском моряков для пополнения кадрового состава уже имеющихся в Европе кораблей. В начале 2024 года британское правительство заявило, что выводит из эксплуатации два из 11 фрегатов Королевского военно-морского флота в связи с нехваткой кадрового состава.

Военно-воздушные силы

Основная часть крылатых и баллистических ракет большой дальности НАТО, которые в боевых условиях могут быть размещены на расстоянии сотен километров от мобильных батарей и военных кораблей, поставляются Соединенными Штатами.

В Европе нет противоракетных систем типа Patriot в таком количестве, которое могло бы обеспечить ее эффективную защиту.

Украинский конфликт показал, что в современной наземной войне трудно одержать верх без господства в воздухе. Украинские военные успешно используют беспилотники для уничтожения техники, солдат, складов боеприпасов противника и нанесения ущерба аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам. Но хорошо налаженная противовоздушная оборона России затрудняет полеты украинских ВВС и значительно снижает их эффективность против российских систем вооружения, которые наносят удары по украинским городам и жизненно важной инфраструктуре.

В наземной войне с Россией успех НАТО будет в значительной степени зависеть от достижения превосходства в воздухе. Мэтью Сэвилл аналитик Королевского института объединенных исследований

В настоящее время только США могут эффективно подавлять и уничтожать современные российские средства ПВО. Специализированные самолеты обнаруживают источник радиолокационных сигналов от систем противоракетной обороны противника. Это вынуждает противника отключать оборудование, чтобы предотвратить его уничтожение противорадиолокационными ракетами, а следовательно, появляется окно для атаки наземных средств противника.

Сегодняшнюю российскую систему ПВО как никогда сложно победить, поскольку она сочетает в себе системы противоракетной обороны большой, средней и малой дальности.

Это сделано для того, чтобы гарантировать, что в случае выведения из строя одного узла системы другие уровни продолжат обеспечивать защиту. Более того, ракетные батареи и связанные с ними наземные станции постоянно находятся в движении, чтобы отразить атаку.

У американских военных есть шанс победить эти так называемые интегрированные системы противовоздушной обороны, поскольку у них много высококвалифицированных пилотов, летающих на малозаметных боевых самолетах, таких как F-35. Они работают в тандеме со спутниками визуализации и самолетами дальней разведки, чтобы быстро и точно определять многочисленные цели. У США также есть большие, легкодоступные склады боеприпасов для поражения цели без захода в зону действия ПВО противника.

По словам Джастина Бронка, специалиста по военно-воздушным силам и технологиям в RUSI, отсутствие в Европе собственного потенциала для выполнения этих сложных задач является наиболее серьезным недостатком, выявленным воздушным командованием НАТО.

Источник: AP 2024

Перспективы

До сих пор восстановление военного потенциала Европы осуществлялось поэтапно и в ограниченных масштабах.

К позитивным моментам, по мнению авторов, можно отнести:

заявление канцлера Германии Олафа Шольца о выделении 100 млрд евро на модернизацию обороноспособности страны;

значительное расширение вооруженных сил Польши, чтобы сделать их третьими по величине в НАТО, с уделением особого внимания сухопутным войскам;

голландский план по восстановлению танковых войск, от которых страна избавилась в 2011 году;

поступление новых вертолетов Apache и гаубиц Archer для британской армии.

Правительства стран региона согласны с тем, что координация усилий повысит отдачу от инвестиций. Это означает переход от понятия «суверенного потенциала» к новому подходу, при котором сравниваются соответствующие военные активы, выявляются пробелы в коллективных арсеналах и страны-члены договариваются о том, как будут их заполнять.

Подгруппа членов НАТО — Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания — заметно продвинулась в этом направлении: она создала Северный альянс по противовоздушной обороне для объединения командования и контроля, обмена оборудованием, информацией и ситуационной осведомленностью, а также для улучшения оперативной совместимости. К концу десятилетия эта группа планирует иметь почти 250 современных боевых самолетов, причем по меньшей мере половину парка будут составлять F-35.

Простое решение о том, кто будет курировать восстановление обороны Европы, стало источником напряженности.

Возглавить эти усилия стремится Европейская комиссия — исполнительная власть Европейского союза. Она даже 17 сентября назначила Андрюса Кубилюса, бывшего премьер-министра Литвы, своим первым комиссаром по вопросам обороны и космоса.

Европейский союз взял на себя ведущую роль в координации действий Европы в связи с кризисом на Украине. Ему также принадлежит значительная заслуга в быстром увеличении европейского производства артиллерийских снарядов: ожидается, что к концу 2025 года будет выпускаться 2 млн снарядов против 1 млн в начале 2024 года.

Однако командование НАТО долгое время выступало против того, чтобы ЕС взял на себя доминирующую роль в обороне региона, заявляя, что это может дублировать усилия и отвлекать ресурсы.

В своем последнем публичном обращении в качестве генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг предостерег ЕС от создания конкурирующей альтернативы Североатлантическому альянсу.

Кто бы ни взял на себя инициативу, восстановление обороноспособности Европы потребует больших средств, которые могут и не материализоваться. Некоторые представители служб безопасности говорят, что европейские военные расходы, возможно, придется повысить до 4% от национальных бюджетов — уровня, невиданного с конца советской эпохи, — чтобы НАТО могла справиться с возникающими угрозами.