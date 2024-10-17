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Власти региона рассказали о расширении сотрудничества с Могилевской областью

Губернатор Алексей Беспрозванных проводит встречи в Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных продолжает визит в Беларусь. Сегодня он встретился с председателем Могилевского исполкома Анатолием Исаченко, сообщает пресс-служба областного правительства.

На двусторонней встрече говорили о продолжении и расширении сотрудничества, которое длится с 2023 года. Обсудили и новые проекты взаимодействия двух регионов на 2025−2026 годы.

Алексей Беспрозванных отметил, что в Калининградской области реализуются перспективные проекты в сфере электротехнической промышленности, расширяются возможности местного автопрома, развивается пищевая перерабатывающая промышленность.

Был подписан и план совместной работы двух регионов, объединивший более 20 мероприятий.