Власти региона рассказали о расширении сотрудничества с Могилевской областью

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных продолжает визит в Беларусь. Сегодня он встретился с председателем Могилевского исполкома Анатолием Исаченко, сообщает пресс-служба областного правительства.
На двусторонней встрече говорили о продолжении и расширении сотрудничества, которое длится с 2023 года. Обсудили и новые проекты взаимодействия двух регионов на 2025−2026 годы.
Алексей Беспрозванных отметил, что в Калининградской области реализуются перспективные проекты в сфере электротехнической промышленности, расширяются возможности местного автопрома, развивается пищевая перерабатывающая промышленность.
Был подписан и план совместной работы двух регионов, объединивший более 20 мероприятий.