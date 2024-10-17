Большой брат уже рядом: президент подписал Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Об этом рассказал эксперт в области ИИ, журналист и блогер Хикматилла Убайдуллаев.
Основные направления, где искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться на благо страны:
Финансы, банки, налоги и таможня.
ИИ станет важным инструментом в борьбе с мошенничеством, анализе платежеспособности клиентов и прогнозировании рыночных трендов. Он будет помогать обеспечивать безопасность и стабильность в финансовом секторе, автоматизируя процессы и снижая человеческий фактор в оценке рисков.
В налоговой и таможенной службах ИИ будет использоваться для борьбы с теневой экономикой и управления рисками в таможенных операциях. Это приведет к росту прозрачности, более эффективному управлению и увеличению поступлений в бюджет за счёт более точного контроля за товарооборотом.
Транспорт, логистика, торговля и услуги.
В транспорте будут использоваться современные методы для анализа движения вагонов и их загрузки. Это поможет сократить расходы и улучшить логистику.
Что еще:
В магазинах с помощью камер можно будет анализировать поведение покупателей, что позволит магазинам лучше управлять ассортиментом и обслуживанием;
Роботы и интеллектуальные устройства станут частью логистики, автоматизируя процессы;
ИИ будет прогнозировать и оптимизировать производство товаров и предоставление услуг, что улучшит качество и сократит время ожидания.
Здравоохранение.
ИИ в медицине обещает ускорить процесс диагностики и сделать его более точным. Врачи смогут лучше подбирать методы лечения, анализировать медицинские снимки и прогнозировать развитие болезней. Это выведет здравоохранение на новый уровень, улучшая заботу о пациентах и предотвращая серьёзные заболевания на ранних стадиях.
Что еще:
ИИ будет помогать прогнозировать заболевания, ставить диагнозы и подбирать методы лечения, что ускорит процессы и улучшит качество медицинских услуг;
Производство и доставка лекарств будут оптимизированы с помощью ИИ, что снизит затраты;
Компьютерная томография станет более точной, особенно в диагностике пневмонии и рака на ранних стадиях;
ИИ будет анализировать потребность в лекарствах, что позволит регулировать их производство;
Система раннего выявления болезней станет более эффективной, а вмешательства хирургов — точнее благодаря ИИ.
Сельское хозяйство.
ИИ поможет прогнозировать урожайность, контролировать использование ресурсов и следить за состоянием сельскохозяйственных животных. Это сделает аграрную отрасль более продуктивной и устойчивой, что важно для обеспечения продовольственной безопасности страны.
С помощью ИИ планируется:
Мониторить состояние почвы и сельхозкультур с помощью спутников и систем глобального позиционирования. Это поможет фермерам лучше контролировать технику, например, работу комбайнов;
Повышать урожайность за счёт более точных данных и рекомендаций, которые ИИ сможет предоставлять для принятия решений в аграрной сфере;
Онлайн следить за ростом растений, животных и птиц, чтобы вовремя выявлять проблемы и улучшать условия их выращивания;
Определять объемы воды на полях и управлять водными и минеральными ресурсами с максимальной эффективностью;
Это значит, что технологии помогут улучшить производительность и сократить затраты на сельское хозяйство, что будет выгодно как для фермеров, так и для экономики страны.
Энергетика.
Оптимизация использования энергетических ресурсов и развитие возобновляемых источников энергии также станут возможными благодаря ИИ. Интеллектуальные системы позволят более эффективно управлять энергопотреблением, снижать затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Что еще:
Процессы добычи полезных ископаемых станут более эффективными за счет использования технологий для оптимизации работы оборудования;
ИИ поможет лучше управлять энергетическими ресурсами и их потреблением.
Образование, культура и туризм.
ИИ будет внедряться в образовательные процессы для анализа посещаемости и успеваемости учеников. Он поможет улучшить учебные программы, выявить недостатки в обучении и предложить персонализированные решения для каждого ученика. Программы по изучению ИИ и программирования будут расширяться, начиная с младших классов, что позволит развивать интерес к технологиям с раннего возраста.
Узбекистан продолжает активно внедрять искусственный интеллект в образование. С 2021/2022 учебного года в 15 вузах страны начали открываться курсы и дисциплины по ИИ, где изучают его применение в экономике и государственном управлении.
В этом учебном году (2023/2024) в 12 университетов страны на программы по ИИ были приняты 572 студента, из которых 510 — бакалавры и 62 — магистранты. Это серьёзный шаг вперёд в подготовке новых специалистов, способных внедрять технологии ИИ в ключевые отрасли.
Также, благодаря фонду «Эл-юрт умиди», молодые люди, желающие углубленно изучать искусственный интеллект за границей, получают возможность поступить в ведущие иностранные вузы.
Детали:
В школах и университетах ИИ будет использоваться для отслеживания посещаемости и безопасности учащихся. Это позволит быстро реагировать на проблемы;
Анализ учебных процессов поможет выявлять недостатки в программах и улучшать эффективность обучения, что повысит качество образования;
С помощью ИИ можно будет оценивать знания и результаты учеников, чтобы улучшить их успеваемость;
Программы по изучению программирования и искусственного интеллекта будут расширяться, начиная с раннего возраста;
Для самых маленьких разрабатываются специальные программы, направленные на понимание и изучение ИИ в игровой форме, чтобы с детства формировать интерес к технологиям;
В старших классах и профессиональном образовании учащиеся смогут изучать языки программирования и ИИ, необходимые для будущих профессий:
В сфере туризма ИИ поможет создавать интерактивные сервисы для туристов, предлагая им больше информации о культурных объектах и экскурсиях.
Цифровое правительство:
В госуслугах будут внедряться технологии ИИ для удаленной биометрической идентификации (например, Face ID). Это позволит быстрее и удобнее пользоваться государственными сервисами.
Что еще:
Развитие технологий для обработки и синтеза речи (LLM и NLP) поможет улучшить взаимодействие с госуслугами через голосовые команды и чат-боты;
Чат-боты будут интегрированы на государственных порталах для автоматизации услуг и быстрого ответа на запросы граждан;
Весь процесс оказания госуслуг будет полностью автоматизирован, что сократит время ожидания и повысит их качество;
Прогнозирование и планирование с помощью ИИ улучшат принятие управленческих решений;
Государственные услуги станут более удобными и доступными для граждан за счет использования ИИ и обработки больших данных;
Также будут развиваться суперкомпьютеры и облачные платформы для обработки данных, что ускорит работу с большими объемами информации.