Большой брат уже рядом: президент подписал Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

В налоговой и таможенной службах ИИ будет использоваться для борьбы с теневой экономикой и управления рисками в таможенных операциях. Это приведет к росту прозрачности, более эффективному управлению и увеличению поступлений в бюджет за счёт более точного контроля за товарооборотом.