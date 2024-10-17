Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22−24 октября, пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран-членов Объединения».
Как уточнили в пресс-службе Кремля, РФ на встрече с главой государства представит генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
БРИКС — это созданное в 2006 году межгосударственное объединение. В него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В этом году в объединении председательствует Россия. Шестой по счету саммит стран БРИКС с участием глав государств состоится в Казани с 22 по 24 октября текущего года.
Всего на саммит приедут 24 лидера государств, в том числе президенты стран СНГ, а восемь государств будут представлены вторыми или третьими лицами.