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Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретится в Москве с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Sputnik.by

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22−24 октября, пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран-членов Объединения».

говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, РФ на встрече с главой государства представит генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

БРИКС — это созданное в 2006 году межгосударственное объединение. В него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В этом году в объединении председательствует Россия. Шестой по счету саммит стран БРИКС с участием глав государств состоится в Казани с 22 по 24 октября текущего года.

Всего на саммит приедут 24 лидера государств, в том числе президенты стран СНГ, а восемь государств будут представлены вторыми или третьими лицами.

Путин Владимир