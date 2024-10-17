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Калининградская и Могилёвская области подписали план сотрудничества

Калининградская и Могилёвская области подписали план сотрудничества на 2025−2026 годы: план направлен на реализацию Соглашения о сотрудничестве в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Источник: Бизнес-Калининград

Документ включает более 20 мероприятий.

Церемония подписания прошла на площадках XV экономического форума «Мельница успеха» и кооперационного форума по импортозамещению. Белоруссия входит в первую тройку стран-партнёров Калининградской области, несмотря на санкционные ограничения.

Обсуждаются планы взаимодействия в агропромышленном секторе, машиностроении, туризме и других отраслях.

«Это мой первый международный визит в должности губернатора [Калининградской области]. Не было никаких сомнений в том, что он состоится именно в Белоруссию, с которой нас связывает добрая дружба и сотрудничество. Несмотря на санкционные ограничения, ощутимо усложнившие транспортную доступность нашей эксклавной территории, Белоруссия входит в первую тройку стран-партнёров Калининградской области», — отметил Алексей Беспрозванных.

переговоры