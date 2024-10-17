Калининградская и Могилёвская области подписали план сотрудничества

«Это мой первый международный визит в должности губернатора [Калининградской области]. Не было никаких сомнений в том, что он состоится именно в Белоруссию, с которой нас связывает добрая дружба и сотрудничество. Несмотря на санкционные ограничения, ощутимо усложнившие транспортную доступность нашей эксклавной территории, Белоруссия входит в первую тройку стран-партнёров Калининградской области», — отметил Алексей Беспрозванных.