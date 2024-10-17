Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом

«Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина, — отметил Зеленский. — В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: “У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов”.