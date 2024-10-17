В структуру правительства Нижегородской области внесены изменения

В блок заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна переходит заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин и АНО «Областное кадровое агентство» («ОКА»). Изменения в структуре связаны, в частности, с тем, что иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на территории региона и заинтересованы в применении действующих мер поддержки бизнеса — и по линии министерства промышленности, торговли и предпринимательства, и со стороны Корпорации развития Нижегородской области. Кроме того, иностранные граждане, готовые переезжать в регион, — зачастую профессионалы в своей области, и их необходимо интегрировать в экономику, помочь им реализовать имеющиеся навыки.