Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились

«В декабре 2022 года мы ввели в опытную эксплуатацию информационную систему “Правовая помощь”. Важная ее часть — Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юрпомощи. С его помощью граждане могут ознакомиться с актуальной правовой информацией по вопросам реализации и защиты своих прав и законных интересов. Сегодня на портале размещены уже 205 жизненных ситуаций, затрагивающих наиболее важные для граждан вопросы».