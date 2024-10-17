Смольный определился, где будет выдавать участки для многодетных семей. «Фонтанка» публикует полный список

По этой программе семьи, которые имеют трех и более детей, могут бесплатно получить в собственность участок для индивидуального жилищного или дачного строительства. Однако в соответствующем законе есть ряд условий. На землю могут претендовать семьи, в которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы получить участок под строительство дома, получатель должен быть городским очередником, то есть стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Чтобы получить участок для ведения садоводства для собственных нужд, семья должна не иметь в собственности или пользовании других участков и стоять на учете в качестве нуждающихся в участке под садоводство.