Залужный заявил, что у Украины практически нет шансов выйти из «затяжной войны»

По сообщению издания The Kyiv Independent, Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений упрекнул Запад в том, что еще в 2023 году партнеры не предоставили Киеву достаточного количества вооружений. По его утверждению, Украине якобы из-за этого не удалось добиться «значительных успехов» в ходе контрнаступления. «В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затянувшейся войны видится почти невозможным», — сказал он.
Издание также напоминает, что в ноябре 2023 года The Economist опубликовал интервью с Залужным и статью генерала, где тот назвал состояние дел на фронте «патовой ситуацией». Этот комментарий противоречил взглядам, которые обычно высказывают президент Украины Владимир Зеленский и его администрация в публичных комментариях, и, как сообщается, вызвал разногласия между ними.
8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета». Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. В начале марта стало известно, что президент согласовал назначение экс-главкома послом в Великобритании. После этого Залужный пропал из информационного поля. 9 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего главкома послом. Как признавал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Залужного отправили на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг его дальнейшей деятельности после увольнения.