Залужный заявил, что у Украины практически нет шансов выйти из «затяжной войны»

8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета». Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. В начале марта стало известно, что президент согласовал назначение экс-главкома послом в Великобритании. После этого Залужный пропал из информационного поля. 9 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего главкома послом. Как признавал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Залужного отправили на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг его дальнейшей деятельности после увольнения.