В Думу внесли проект о наказании уехавших за действия против России

Предлагается расширить действие КоАП (ст. 1.8) следующим положением: «Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим кодексом в случае, если указанное административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если указанное лицо не было привлечено за соответствующее деяние к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве».