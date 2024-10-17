Полпред в УрФО Артем Жога вошел в попечительский совет Ельцин-центра

Согласно уставу Ельцин-центра, в его попечительский совет также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Остальные члены совета устанавливаются персонально. В функционал совета попечителей входит обсуждение стратегических целей музея, рассмотрение и утверждение его ежегодных отчетов, а также плодотворное и конструктивное сотрудничество с организацией.