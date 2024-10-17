Токаев принял премьера Бектенова

Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.