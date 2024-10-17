Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске представили нового прокурора региона

В четверг, 17 октября, в Челябинске заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев представил сотрудникам областной прокуратуры нового руководителя. Возглавлять надзорное ведомство региона в течение ближайших пяти лет будет Игорь Донгаузер.

Источник: Pchela.News

— В органах прокуратуры Игорь Донгаузер работает более 20 лет, пройдя путь от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Кемеровской области. Он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом и руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями.

отметил Сергей Зайцев.

Замгенпрокурора выразил уверенность, что новый руководитель сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать защиту интересов государства и прав граждан.

Для определения приоритетных направлений надзора под председательством Сергея Зайцева состоялось оперативное совещание. На нём выступили первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

Сергей Зайцев в ходе совещания обратил внимание на ситуацию в сфере ЖКХ региона, в том числе на износ коммунальных сетей и наличие бесхозяйной инфраструктуры. Он указал на необходимость системного надзора за реализацией национальных проектов, в том числе в сфере образования.

Также заместитель генпрокурора поставил задачу обеспечить защиту социально уязвимых категорий населения, в том числе пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей. Обсудили на мероприятии и соблюдение прав участников СВО и членов их семей.

Отдельно Сергей Зайцев остановился на состоянии работы по борьбе с криминальными посягательствами. Он отметил высокий показатель подростковой преступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, и указал на необходимость усиления профилактических мероприятий.

Наряду с этим, участники совещания затронули положение дел в сфере миграционного законодательства, высокий удельный вес преступлений, совершаемых иностранцами, находящимися в России незаконно. Эту ситуацию прокуроры возьмут на особый контроль.

Игорь Донгаузер родился в Ленинграде в 1982 году. С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция». С 2004 года работает в органах прокуратуры работает. В последнее время занимал должность первого заместителя прокурора Кузбасса. В начале октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении прокурором Челябинской области.