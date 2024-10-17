В Челябинске представили нового прокурора региона

Игорь Донгаузер родился в Ленинграде в 1982 году. С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция». С 2004 года работает в органах прокуратуры работает. В последнее время занимал должность первого заместителя прокурора Кузбасса. В начале октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении прокурором Челябинской области.