В Челябинске представили нового прокурора региона

— В органах прокуратуры Игорь Донгаузер работает более 20 лет, пройдя путь от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Кемеровской области. Он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом и руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями.
Замгенпрокурора выразил уверенность, что новый руководитель сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать защиту интересов государства и прав граждан.
Для определения приоритетных направлений надзора под председательством Сергея Зайцева состоялось оперативное совещание. На нём выступили первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.
Сергей Зайцев в ходе совещания обратил внимание на ситуацию в сфере ЖКХ региона, в том числе на износ коммунальных сетей и наличие бесхозяйной инфраструктуры. Он указал на необходимость системного надзора за реализацией национальных проектов, в том числе в сфере образования.
Также заместитель генпрокурора поставил задачу обеспечить защиту социально уязвимых категорий населения, в том числе пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей. Обсудили на мероприятии и соблюдение прав участников СВО и членов их семей.
Отдельно Сергей Зайцев остановился на состоянии работы по борьбе с криминальными посягательствами. Он отметил высокий показатель подростковой преступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, и указал на необходимость усиления профилактических мероприятий.
Наряду с этим, участники совещания затронули положение дел в сфере миграционного законодательства, высокий удельный вес преступлений, совершаемых иностранцами, находящимися в России незаконно. Эту ситуацию прокуроры возьмут на особый контроль.
Игорь Донгаузер родился в Ленинграде в 1982 году. С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция». С 2004 года работает в органах прокуратуры работает. В последнее время занимал должность первого заместителя прокурора Кузбасса. В начале октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении прокурором Челябинской области.