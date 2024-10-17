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В Уфу прилетел президент России Владимир Путин

Он проведет заседание на форуме «Россия — спортивная держава».

Источник: РИА Новости

В Уфу прибыл президент России Владимир Путин. Спецборт с главой государства на борту приземлился в аэропорту башкирской столицы.

Как мы сообщали ранее, в Уфе глава государства в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, президенту покажут крупнейшие спортивные объекты, которые построили к 450-летию Уфы, — Центр фехтования, комплекс для гребного слалома и Дворец борьбы.

В Башкирию прибыли более пяти тысяч человек из сотни стран мира. В программе форума более 40 мероприятий на восьми площадках.

Путин Владимир