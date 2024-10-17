Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос

«Результаты показали, что 60,5% опрошенных уверены в необходимости участия президента в дебатах, а 19,4% считают, что это было бы полезно. В то же время 7,7% участников полагают, что президенту лучше избежать таких мероприятий, а 5,1% выступают против его участия. Примерно 7,3% респондентов не смогли дать определённый ответ», — сказал на презентации опроса директор НПО «Институт публичной политики» Аркадий Барбарошие.