Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос

Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Санду, которая баллотируется на второй срок, публично заявила, что отказывается от дебатов на ТВ и радио с конкурентами.
«Результаты показали, что 60,5% опрошенных уверены в необходимости участия президента в дебатах, а 19,4% считают, что это было бы полезно. В то же время 7,7% участников полагают, что президенту лучше избежать таких мероприятий, а 5,1% выступают против его участия. Примерно 7,3% респондентов не смогли дать определённый ответ», — сказал на презентации опроса директор НПО «Институт публичной политики» Аркадий Барбарошие.
Опрос проводился во всех районах Молдавии с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность — 3%.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.