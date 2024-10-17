Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие

Bild утверждает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Владимира Зеленского. На встрече с Дональдом Трампом он заявил, что «либо у Украины будет ядерное оружие» и тогда оно станет их защитой, либо им «придется вступить в какой-то альянс». Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.