Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сказал он.
Уточняется, что это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild.
Чиновник уточнил, что такой сценарий рассматривается в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия. Запад должен «меньше думать о красных линиях России» и «гораздо больше» — об их красных линиях, предупредил украинский представитель.
Bild утверждает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Владимира Зеленского. На встрече с Дональдом Трампом он заявил, что «либо у Украины будет ядерное оружие» и тогда оно станет их защитой, либо им «придется вступить в какой-то альянс». Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.
После распада СССР на Украине остался значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом этот арсенал ликвидировали, взамен ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.