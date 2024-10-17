Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии, пишет Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сказал он.

Уточняется, что это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild.

Чиновник уточнил, что такой сценарий рассматривается в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия. Запад должен «меньше думать о красных линиях России» и «гораздо больше» — об их красных линиях, предупредил украинский представитель.

Bild утверждает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Владимира Зеленского. На встрече с Дональдом Трампом он заявил, что «либо у Украины будет ядерное оружие» и тогда оно станет их защитой, либо им «придется вступить в какой-то альянс». Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.

После распада СССР на Украине остался значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом этот арсенал ликвидировали, взамен ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.