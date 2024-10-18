Defense One: чему европейские армейские подразделения учатся у Украины

Согласно изданию, небольшими группами солдаты поочередно прибывают на Украину, чтобы извлечь уроки и перенять боевой опыт, заявил генерал Дэррил Уильямс, командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке, выступая на ежегодной встрече Ассоциации вооруженных сил США в Вашингтоне.
Эти солдаты находятся в подчинении генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда, который в августе был назначен главой миссии НАТО, координирующей помощь Украине. Ранее он служил командиром Центра обучения и совершенствования боевых навыков армии США.
По словам Уильямса, обучение проходит прямо сейчас на тактическом, стратегическом и оперативном уровнях. Кроме того, США адаптировали свои собственные тренировочные базы в немецком Графенвёре, чтобы лучше имитировать тактическую обстановку для украинских подразделений, которые приезжают туда на обучение. «Там все похоже на условия на Украине», — добавил он.
В рамках 8-месячной программы армейские подразделения закупают новые беспилотники, средства борьбы с дронами и средства связи.
Генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий 5-м армейским корпусом, сообщил, что одно из подразделений легкой пехоты, входящее в состав 3-й бригады 10-й горнострелковой дивизии, которая участвует в программе «Трансформация в контакте», набирается непосредственно из Украины. Как он утверждает, это подразделение, в которое также входят операторы беспилотников, «появилось непосредственно после наблюдения за тем, что происходит в стране».
Кроме того, опыт ведения боевых действий сейчас перенимают базирующийся в Европе 2-й кавалерийский полк и базирующаяся в США боевая группа 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, сказал командир 2-го кавалерийского полка сержант-майор Деннис Дойл.
За последние пару лет, руководствуясь боевыми действиями на Украине… мы смогли извлечь много уроков, которые заставили нас задуматься о том, что следует быть более гибкими и адаптивными и как это сделать.
Например, проанализировав российские ракетные удары по украинским позициям, они поняли, что необходимо затруднить обнаружение противником командных пунктов. Еще до начала участия в программе «Трансформация в контакте» 2-й кавалерийский полк работал над сокращением числа своих командных пунктов, а также экспериментировал с программным обеспечением для обмена сообщениями с союзниками.
Кроме того, в октябре подразделение начало получать новое оборудование в рамках полевой стратегии «Трансформация в контакте», сказал Дойл, не вдаваясь в подробности.
Впрочем, не все уроки касаются новых технологий, отметил генерал-майор Рон Рагин. Недавно он спросил нескольких старших украинских офицеров, что они сделали бы по-другому, если бы была возможность вернуться в довоенное время.
«Я благодарен нашим украинским союзникам за уроки… и прослежу за тем, чтобы они не пропали даром, а использовались нами в дальнейшем», — заверил Рагин.
Команда, которая сейчас дислоцируется на Украине, не предоставляет консультаций украинскому правительству, заявил представитель армии США в Европе.