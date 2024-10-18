Defense One: чему европейские армейские подразделения учатся у Украины

По словам Уильямса, обучение проходит прямо сейчас на тактическом, стратегическом и оперативном уровнях. Кроме того, США адаптировали свои собственные тренировочные базы в немецком Графенвёре, чтобы лучше имитировать тактическую обстановку для украинских подразделений, которые приезжают туда на обучение. «Там все похоже на условия на Украине», — добавил он.