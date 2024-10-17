В Бахчисарае выбрали мэра: пост снова занял Дмитрий Скобликов

В Бахчисарае провели конкурс на замещение должности главы администрации. В нем приняли участие два кандидата — Дмитрий Скобликов и Ирина Барышева. По его итогам администрацию города снова возглавит Дмитрий Скобликов, сообщается на сайте правительства Крыма.
«По результатам собеседования и оценивания соответствия квалификационным требованиям кандидатов, конкурсная комиссия распределила баллы следующим образом — у Дмитрия Скобликова 80 баллов, у Ирины Барышевой 66 баллов», — сказано в сообщении правительства РК.
Всю процедуру конкурса проводили в прямом эфире, чтобы жители города тоже могли высказать свое мнение через онлайн-голосование.
«В результате онлайн-голосования Дмитрий Скобликов получил 86,6% голосов, а Ирина Барышева 13,3%», — сообщили в правительстве.
Кандидаты выступили с докладом о том, как они собираются развивать город и отвечали на вопросы комиссии. Претенденты будут представлены на внеочередной сессии Бахчисарайского горсовета, чтобы депутаты приняли решение об окончательном назначении.