Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

В Уфу на XII Международный форум «Россия — спортивная держава» прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства после аэропорта сразу же направился в Центр фехтования, который был торжествен открыт сегодня, 17 октября.
Президенту провели экскурсию по объекту и рассказали о его создании. Так, центр фехтования включает 28 дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.
Также Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.