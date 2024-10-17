Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

Президенту провели экскурсию по объекту и рассказали о его создании. Так, центр фехтования включает 28 дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.