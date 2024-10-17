«Средняя зарплата 150 тысяч»: кого в Татарстане зовут в «команду лучших инженеров»

«Вроде бы все отрасли нужны. Но у нас постоянно идет ориентация молодежи на сферу услуг. И если все будут работать в сфере услуг, то кто будет производить? Конечно, нам нужно как можно больше внимания уделять внимания профориентации молодежи. И одно из таких мероприятий — это “Инженер года”», — подчеркнул важность конкурса Майоров.