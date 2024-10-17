SMH: Австралия передаст Украине десятки списанных танков

Хотя американский танк M1 Abrams считается одним из лучших в мире, он уязвим для российских беспилотников. К тому же в апреле агентство Associated Press сообщало, что Украина вывела некоторые из переданных танков из строя. С тех пор украинские специалисты установили на танки Abrams стальные каркасы, обернутые вокруг рамы, чтобы защитить их от атак беспилотников.