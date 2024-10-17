SMH: Австралия передаст Украине десятки списанных танков

Как пишет австралийская газета, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил это решение в среду вечером в Лондоне. «Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе против российской агрессии», — заявил он.
Хотя американский танк M1 Abrams считается одним из лучших в мире, он уязвим для российских беспилотников. К тому же в апреле агентство Associated Press сообщало, что Украина вывела некоторые из переданных танков из строя. С тех пор украинские специалисты установили на танки Abrams стальные каркасы, обернутые вокруг рамы, чтобы защитить их от атак беспилотников.
Австралийская армия сохранит несколько старых танков M1A1, пока не перейдет на новую версию M1A2. Австралия уже заказала себе 120 новых танков в рамках сделки стоимостью 3,5 млрд долларов, которая была заключена в январе 2022 года.
Он был принят после разногласий, возникших ранее в этом году, когда Австралия предпочла утилизировать, а не пожертвовать Киеву парк вертолетов Taipan.
Украина просит предоставить списанное оборудование и любую другую помощь.
Федеральное правительство Австралии несколько месяцев рассматривало возможность передачи Украине списанных танков, хотя эксперты уже давно призывали пожертвовать старые Abrams Киеву, поскольку вскоре Австралия начнет получить новые.
Кильский университет подсчитал, что общий объем помощи Украине достиг 515 млрд долларов, но предупредил, что он может сократиться, если бывший президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах 5 ноября. «Начиная со следующего года, Украина может столкнуться со значительным дефицитом помощи», — говорится в обзоре университета.