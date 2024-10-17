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SMH: Австралия передаст Украине десятки списанных танков

Австралия в среду заявила, что передаст Украине 49 танков Abrams американского производства на сумму 245 млн долларов. Этот шаг увеличивает стоимость ее помощи Киеву с начала российско-украинского конфликта до 1,3 млрд долларов, пишет Дэвид Кроу в статье для The Sydney Morning Herald.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет австралийская газета, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил это решение в среду вечером в Лондоне. «Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе против российской агрессии», — заявил он.

Хотя американский танк M1 Abrams считается одним из лучших в мире, он уязвим для российских беспилотников. К тому же в апреле агентство Associated Press сообщало, что Украина вывела некоторые из переданных танков из строя. С тех пор украинские специалисты установили на танки Abrams стальные каркасы, обернутые вокруг рамы, чтобы защитить их от атак беспилотников.

Согласно SMH, срок службы 49 австралийских танков Abrams подходит к концу. Некоторые из них будут отремонтированы перед отправкой Киеву, а другие будут использованы в качестве запасных частей на Украине.

Австралийская армия сохранит несколько старых танков M1A1, пока не перейдет на новую версию M1A2. Австралия уже заказала себе 120 новых танков в рамках сделки стоимостью 3,5 млрд долларов, которая была заключена в январе 2022 года.

Передача списанных танков Киеву дополнит пакет военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренный Австралией в июле. Помимо танков, он включает ракеты противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

Он был принят после разногласий, возникших ранее в этом году, когда Австралия предпочла утилизировать, а не пожертвовать Киеву парк вертолетов Taipan.

Украина просит предоставить списанное оборудование и любую другую помощь.

Василий Мирошниченко
посол Украины в Австралии

Федеральное правительство Австралии несколько месяцев рассматривало возможность передачи Украине списанных танков, хотя эксперты уже давно призывали пожертвовать старые Abrams Киеву, поскольку вскоре Австралия начнет получить новые.

По оценкам Кильского университета имени Кристиана Альбрехта, опубликованным на прошлой неделе, объем «пожертвований» Австралии Киеву за более чем два года до конца августа составил 0,06% от ВВП. Для сравнения, в Новой Зеландии этот показатель составил 0,03% ВВП, в Японии — 0,27%.

Кильский университет подсчитал, что общий объем помощи Украине достиг 515 млрд долларов, но предупредил, что он может сократиться, если бывший президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах 5 ноября. «Начиная со следующего года, Украина может столкнуться со значительным дефицитом помощи», — говорится в обзоре университета.