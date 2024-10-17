Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии

Жителям Молдавии было предложено ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум о присоединении страны к Румынии. Согласно результатам опроса, которые были распространены для СМИ, только 35,6% опрошенных высказались положительно по такому вопросу. Против вхождения Молдавии в состав Румынии выступило 50,2% респондентов, еще 14,2% не участвовали бы в таком голосовании.