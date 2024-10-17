Ранее исполнительный секретарь исполкома оппозиционного в Молдавии блока «Победа», депутат парламента Марина Таубер подчеркнула в интервью РИА Новости, что процесс европейской интеграции под руководством президента Майи Санду завершится потерей молдавской государственности.
Жителям Молдавии было предложено ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум о присоединении страны к Румынии. Согласно результатам опроса, которые были распространены для СМИ, только 35,6% опрошенных высказались положительно по такому вопросу. Против вхождения Молдавии в состав Румынии выступило 50,2% респондентов, еще 14,2% не участвовали бы в таком голосовании.
Опрос проводился во всех районах республики с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность составила 2,9%.
В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова «молдавский язык» были заменены на «румынский язык» в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией.