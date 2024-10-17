В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут Израилю

«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — обратился генерал-лейтенант к Израилю (цитата по ТАСС).