В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут Израилю

Свою речь Салами произнес во время церемонии прощания с погибшим ️генералом-майором КСИР Аббасом Нилфорушаном.
«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — обратился генерал-лейтенант к Израилю (цитата по ТАСС).
По его словам, Израилю не следует рассчитывать на ПРО THAAD, так как Иран способен успешно с ней справиться.
Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Тогда ЦАХАЛ нанесла массированный удар по центральному штабу «Хезболлы» в районе Дахия. Вместе с замглавой КСИР при ударе погиб лидер шиитского движения Хасан Насралла.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном. В ответ 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар.