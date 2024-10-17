МИД потребовал от ООН отреагировать на захват храма УПЦ в Черкассах

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Как пояснили тогда в украинском парламенте, он принят с целью запрета РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины.