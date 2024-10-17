Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине

— Белорусов быть не должно. Это почему? Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь (извините за нескромность), он будет отстаивать свои интересы, а там не должно быть интересов Беларуси. Надо жить будущим и надо в этой ситуации выжить, — резюмировал президент.