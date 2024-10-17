Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в переговорах по Украине должна участвовать Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко сказал, что он всегда настаивал, а также говорил и украинцам, и россиянам, в том числе предупредил президента России Владимира Путина о том, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Эту необходимость белорусский лидер объяснил тем, что данный вопрос не должен решаться за спиной Минска.
— Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы без нас, за нашей спиной, — подчеркнул он.
Лукашенко обратил внимание, что присутствие Беларуси на переговорах по Украине не основывается на том, что будто бы могут «оттяпать до Гомеля Полесье», но в отсутствии Беларуси на переговорах могут быть приняты такие решения, что образно говоря «завтра половину страны придется отдать».
Здесь же президент указал, что и на данный момент рисуются целые схемы с подачи белорусских безумных беглых, сидящих за границей, для того, чтобы не допустить Беларусь к решению вопроса.
— Это они публично говорят: «Демократию хотим». «Пусть подохнут белорусы вместе с Лукашенко». Им такие белорусы не нужны. Им нужны продажные, которые везде сдадут свои позиции и свои интересы, — прокомментировал он.
Далее Александр Лукашенко заметил, что одной из важнейших задач беглых является именно не допустить Беларусь и особенно белорусского президента к переговорам. Причиной этому он назвал то, что противники не хотят, чтобы интересы Беларуси отстаивались.
— Белорусов быть не должно. Это почему? Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь (извините за нескромность), он будет отстаивать свои интересы, а там не должно быть интересов Беларуси. Надо жить будущим и надо в этой ситуации выжить, — резюмировал президент.
Тем временем Беларусь открыла новую погранзаставу «Гребени» под Лельчицами на границе с Украиной.
А еще Лукашенко получил являющийся фундаментом Земли минерал, которому 4 млрд лет.