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Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

Источник: © РИА Новости

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.

«Констатируем готовность приднестровской составляющей в Объединённой контрольной комиссии предпринять меры по защите прав и свобод граждан и по недопущению и пресечению инцидентов в Зоне безопасности 20 октября 2024 года», — говорится в обращении.

Вместе с тем делегация Приднестровья в ОКК призвала молдавскую сторону приложить надлежащие усилия для недопущения рецидивов проявления агрессии и угроз личной безопасности приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании.

Как заявил на этой неделе глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский, власти Приднестровья не будут препятствовать участию граждан в президентских выборах в Молдавии и референдуме о евроинтеграции.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.