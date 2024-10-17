Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.