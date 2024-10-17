ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара

«Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности подтверждают, что после годичного преследования вчера, 16 октября 2024 года, солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС. (Это произошло — ред.) в ходе операции на юге сектора Газа. Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны, и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян», — говорится в сообщении.