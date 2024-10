Володин связал развал СССР и фильм «Интердевочка», обсуждая запрет пропаганды чайлдфри

Движение чайлдфри (childfree, с англ. — свободные от детей) — это люди, которые сознательно отказываются от того, чтобы стать родителями. На рубеже 60−70-х в США появилась организация NON (The National Organization for Non-Parents), которую основали подруги Эллен Пек и Ширли Радл. Она стала первым объединением людей, которые публично заявляли о нежелании иметь своих детей.