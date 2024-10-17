Володин связал развал СССР и фильм «Интердевочка», обсуждая запрет пропаганды чайлдфри

«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе», — пояснил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.