Последние зарубежные новости за 17 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие.
Украина может создать ядерное оружие за несколько недель, если получит соответствующий приказ, заявил неназванный украинский чиновник. Это рассматривается как возможный сценарий, если Украину не примут в НАТО, после окончания текущего конфликта.
Politico: отношения США и ЕС резко ухудшатся при победе Трампа на выборах
Победа Трампа на выборах президента США может ухудшить отношения с ЕС из-за его сомнений в поддержке Украины. Европа не сможет компенсировать прекращение помощи Украине, что приведет к кризису в американо-европейских отношениях.
CNN рассказал о тактике ВСУ при атаке дронами «Лютый» вглубь России
Украина использует дроны «Лютый» для ударов по России, прикрывая их меньшими дронами-камикадзе «Рубака», которые отвлекают ПВО. Однако российские системы часто срывают атаки, сообщили украинские военные.
The Guardian: Россию подозревают в пожаре на складе DHL в Великобритании
Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме, произошедший в июле из-за зажигательного устройства, доставленного на самолете. Подозреваются «российские шпионы». Пострадавших нет, но расследуется связь с аналогичным инцидентом в Лейпциге.
WSJ: США начнут готовить для украинских F-16 молодых летчиков вместо опытных
Украина сформирует первую эскадрилью F-16 не раньше лета следующего года. Молодых пилотов будут обучать по стандартам НАТО из-за нехватки опытных летчиков, владеющих английским. Это может на многие месяцы отсрочить появление у ВСУ полноценной эскадрильи с западными самолетами.