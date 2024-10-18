Губернатор Прикамья представил президенту новый спорткомплекс «Энергия»

По словам господина Махонина, в СК обустроены бассейн, тренажерные и игровые залы, помещения для единоборств и бокса, три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны. Губернатор подчеркнул, что спортобъект стал домашней ареной для волейболистов «Камы», гандболистов из «Пермских медведей» и мини-футбольной команды «Бионорд-Прогресс». На постоянной основе здесь занимаются порядка тысячи жителей.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми на ул. Советской, 100 начал работу спортивный комплекс «Энергия». Спорткомплекс площадью 17 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб., из них 220 млн руб. было выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.