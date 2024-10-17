Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 17 октября 2024 года

Командующий генерал-лейтенант КСИР Хосейн Салами предупредил, что Израиль получит болезненный ответ на удары по Ирану, и системы ПРО THAAD не помогут. Он заявил, что Иран исполнит свои угрозы в случае атак на свои объекты в стране или регионе.