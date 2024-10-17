Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 17 октября 2024 года

WP: ЦАХАЛ может нанести удар по Ирану в ближайшие дни
Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение о целях ещё не принято. CNN утверждает, что США ожидают ответный удар Израиля на ракетную атаку Тегерана до выборов в США 5 ноября.
Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН
Жозеп Боррель заявил, что ООН подверглась атакам со стороны правительства Израиля. Он отметил, что Кнессет одобрил закон, запрещающий работу БАПОР. Генсек ООН Гутерриш объявлен персоной нон-грата из-за недостаточного осуждения ракетной атаки Ирана.
Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
В секторе Газа израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала троих боевиков, среди которых может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар. Личности погибших пока не установлены. В палестинской организации не комментировали эти сведения.
В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут Израилю
Командующий генерал-лейтенант КСИР Хосейн Салами предупредил, что Израиль получит болезненный ответ на удары по Ирану, и системы ПРО THAAD не помогут. Он заявил, что Иран исполнит свои угрозы в случае атак на свои объекты в стране или регионе.