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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 17 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

WP: ЦАХАЛ может нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение о целях ещё не принято. CNN утверждает, что США ожидают ответный удар Израиля на ракетную атаку Тегерана до выборов в США 5 ноября.

Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Жозеп Боррель заявил, что ООН подверглась атакам со стороны правительства Израиля. Он отметил, что Кнессет одобрил закон, запрещающий работу БАПОР. Генсек ООН Гутерриш объявлен персоной нон-грата из-за недостаточного осуждения ракетной атаки Ирана.

Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

В секторе Газа израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала троих боевиков, среди которых может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар. Личности погибших пока не установлены. В палестинской организации не комментировали эти сведения.

В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут Израилю

Командующий генерал-лейтенант КСИР Хосейн Салами предупредил, что Израиль получит болезненный ответ на удары по Ирану, и системы ПРО THAAD не помогут. Он заявил, что Иран исполнит свои угрозы в случае атак на свои объекты в стране или регионе.