Bild: Украина может создать ядерное оружие для удара по России за несколько недель

Ранее Зеленский упоминал о ядерном оружии на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года — за пять дней до начала СВО. Политик отмечал, что Киев отказался от третьего по размеру в мире ядерного потенциала, а предоставленные ему за это гарантии безопасности «не работают». «Этого оружия у нас нет, безопасности у нас также нет. Нет и части территории нашего государства», — сказал тогда президент Украины.